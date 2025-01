Icade: bail signé pour l'immeuble Pulse à Saint-Denis information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Icade indique avoir signé avec le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis un engagement de prise à bail portant sur la totalité de l'immeuble Pulse, soit près de 29000 m², au pied du métro Front Populaire à Saint-Denis.



Le bail définitif d'une durée ferme de 12 années sera signé d'ici la fin du premier trimestre. Environ 2700 collaborateurs du Conseil Départemental emménageront dans cet immeuble emblématique du Parc des Portes de Paris, à partir de la fin 2025.



Ancien siège du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, Pulse offre sur sept étages des plateaux de bureaux de près de 4000 m², un atrium de près de 1200 m², une accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'un large panel de services.





