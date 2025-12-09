 Aller au contenu principal
Icade achève la commercialisation de la Tour EQHO à La Défense
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 07:42

Icade indique avoir signé avec la Préfecture des Hauts-de-Seine un bail portant sur une surface de plus de 15 000 m2 dans la Tour EQHO à La Défense, pour une durée ferme de 4 années à compter d'octobre 2026.

Après le renouvellement en octobre du bail avec KPMG, pour plus de 41 000 m2 sur une durée ferme jusqu'en 2031, le groupe immobilier souligne que cette signature porte le taux de commercialisation de cet actif à 100%.

La Tour EQHO propose une gamme complète de services premium, dont le plus grand espace forme et bien-être privé de La Défense. Entièrement rénovée en 2013, elle bénéficie de nombreuses certifications et labellisations environnementales.

"Cette nouvelle signature confirme la solide activité locative d'Icade sur ce territoire. Aujourd'hui, le parc immobilier du groupe sur les zones de la Défense et de la péri-Défense est quasi intégralement commercialisé", commente Audrey Camus, DG de la foncière d'Icade.

