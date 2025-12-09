Icade achève la commercialisation de la Tour EQHO à La Défense
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 07:42
Après le renouvellement en octobre du bail avec KPMG, pour plus de 41 000 m2 sur une durée ferme jusqu'en 2031, le groupe immobilier souligne que cette signature porte le taux de commercialisation de cet actif à 100%.
La Tour EQHO propose une gamme complète de services premium, dont le plus grand espace forme et bien-être privé de La Défense. Entièrement rénovée en 2013, elle bénéficie de nombreuses certifications et labellisations environnementales.
"Cette nouvelle signature confirme la solide activité locative d'Icade sur ce territoire. Aujourd'hui, le parc immobilier du groupe sur les zones de la Défense et de la péri-Défense est quasi intégralement commercialisé", commente Audrey Camus, DG de la foncière d'Icade.
