IBM va investir 150 milliards de dollars aux Etats-Unis sur 5 ans

(AOF) - IBM a annoncé son intention d'investir 150 milliards de dollars en Amérique au cours des cinq prochaines années afin de stimuler l'économie et de renforcer son rôle de leader mondial de l'informatique. Le groupe technologique compte notamment investir plus de 30 milliards de dollars dans la recherche et le développement pour faire progresser et pérenniser la fabrication d'ordinateurs centraux (mainframe) et d'ordinateurs quantiques.

