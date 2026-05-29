IBM va investir 10 milliards de dollars dans l'informatique quantique d'ici 5 ans

information fournie par Boursorama avec AFP • 29/05/2026 à 08:02

( AFP / SILAS STEIN )

IBM prévoit d'injecter plus de dix milliards de dollars dans le développement de l'informatique quantique sur les cinq prochaines années, ce qui "renforce encore (sa) confiance" dans la sortie du premier ordinateur quantique commercial d'ici 2029.

Acteur historique de l'informatique (créé en 1911), le groupe d'Armonk (Etat de New York) cherche à se positionner, depuis plusieurs années, aux avant-postes de cette technologie.

Il affirme avoir déjà déployé "plus d'ordinateurs quantiques" que ses concurrents réunis. Ces machines, utilisées pour de la recherche, présentent cependant un taux d'erreur trop important, en l'état, pour être utilisées à grande échelle.

L'informatique quantique s'appuie sur les "bits quantiques" ou "qubits" et non sur les "bits" de l'informatique classique, unités de base que peut traiter un ordinateur.

A la différence des "bits", qui ne connaissent que deux états, 0 ou 1, les "qubits" peuvent prendre une multitude de valeurs et évaluer ainsi simultanément autant de possibilités.

Les ordinateurs quantiques commerciaux pourraient fonctionner à une cadence bien supérieure à celle de l'informatique classique et effectuer des calculs hors de portée d'un ordinateur traditionnel.

Ils pourraient ainsi contribuer à la découverte de nouveaux algorithmes, voire de nouvelles molécules dans le domaine de la santé ou de nouveaux matériaux.

Les dix milliards annoncés jeudi vont servir à la recherche, aux infrastructures, aux partenariats ainsi qu'à des acquisitions éventuelles, a précisé le groupe dans un document publié sur le site de l'autorité américaine des marchés, la SEC.

Cette initiative "renforce encore notre confiance dans la perspective de la mise au point du premier ordinateur quantique de grande capacité tolérant aux pannes d'ici 2029", selon IBM.

Un ordinateur quantique tolérant aux pannes signifie qu'il est en mesure de mener à bien ses calculs malgré la présence d'erreurs.

L'annonce de jeudi fait suite à une première communication la semaine dernière, portant sur la création d'une nouvelle filiale d'IBM, Anderon, dédiée à la fabrication de processeurs quantiques, différents des puces classiques.

Le gouvernement américain va contribuer à cette nouvelle société à hauteur d'un milliard de dollars, via des crédits votés en 2022 sous la présidence de Joe Biden (CHIPS Act), tandis qu'IBM va lui consacrer également un milliard.

En y ajoutant le spécialiste des processeurs GlobalFoundries et sept start-up, l'administration Trump va débloquer deux milliards de dollars au total.

L'informatique quantique est devenue une priorité stratégique pour plusieurs pays, dont la France.

Le président français Emmanuel Macron a dévoilé la semaine dernière une enveloppe de 1,55 milliard d'euros pour le développement du quantique et des semi-conducteurs.

L'Allemagne, la Chine, le Royaume-Uni et le Canada font aussi partie des nations les plus engagées dans cette technologie, dont le cabinet McKinsey estime qu'elle pourrait produire 2.700 milliards de dollars de valeur économique d'ici 2035.

Aux Etats-Unis, Microsoft et Google, notamment, ont fait état de plusieurs avancées en informatique quantique.