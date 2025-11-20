IBM va fournir 50 000 palettes intelligentes à Auchan
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 15:47
Ces palettes en plastique recyclable, baptisées 'smart green pallets', sont équipées de capteurs qui fournissent des données sur leur géolocalisation, la température et leur exposition aux chocs, ce qui permet de surveiller la qualité de la gestion logistique, en particulier pour les produits réfrigérés
Dans un communiqué, IBM explique que le système permet de limiter les pertes de produits et le gaspillage alimentaire, qui peut représenter jusqu'à 5% des émissions de carbone pendant le cycle logistique.
Plus légères à transporter - et donc moins consommatrices de carburant - ces palettes permettent également une réduction des émissions de CO2 issu de la chaîne logistique.
A titre d'exemple, remplacer une palette bois par une 'smart green pallet' permet d'éviter l'équivalent de 21 328,08 tonnes de CO2 sur huit années d'utilisation, estime IBM.
Cette initiative intervient alors qu'Auchan s'est donné comme objectif de réduire de 25% son empreinte carbone d'ici 2030 par rapport à 2020 sur les émissions dites de 'scope 3', qui couvrent l'ensemble des activités amont et aval des magasins, dont la chaîne d'approvisionnement.
Valeurs associées
|300,201 USD
|NYSE
|+4,03%
A lire aussi
-
La confiance des consommateurs de la zone euro n'a pas varié en novembre, montre une estimation préliminaire publiée jeudi par la Commission européenne. L'indice mesurant le moral des consommateurs de la zone euro est ressorti à -14,2 en novembre comme en octobre, ... Lire la suite
-
Cinq personnes dont un bébé ont été tuées jeudi dans la bande de Gaza, selon les autorités locales, au lendemain de la reprise de bombardements israéliens dans le territoire palestinien où Israël et le Hamas s'accusent de violer mutuellement la trêve. Mercredi ... Lire la suite
-
Des scientifiques ont récemment découvert une toile d'araignée géante de plus de 100 m2 avec quelque 111.000 araignées dans une grotte à la frontière entre la Grèce et l'Albanie.
-
La Bourse de New York évoluait en hausse jeudi, portée par les bons résultats du géant des puces Nvidia , qui rassurent les marchés quant à l'avenir du secteur de l'intelligence artificielle (IA). Vers 15H00 GMT, l'indice Nasdaq -à forte coloration technologique- ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer