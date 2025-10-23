IBM va de l'avant, Red Hat traîne les pieds

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** IBM IBM.N a enregistré un ralentissement de la croissance dans son segment clé des logiciels en nuage mercredi, éclipsant la demande en plein essor stimulée par l'IA pour le nouvel ordinateur central de l'entreprise qui a poussé les ventes et les bénéfices du troisième trimestre au-dessus des estimations du marché

** Les actions de l'entreprise technologique chutent de 6,6 % à 268,43 $ en pré-marché

LES RÊVES DE CLOUD HYBRIDE ONT ENCORE DU VENT DANS LES VOILES

** Evercore ISI ("outperform", PT: $315) note que l'activité Red Hat d'IBM ralentit en raison d'une consommation plus faible et de rendements de pipeline plus faibles; néanmoins, une forte dynamique dans l'automatisation et une reprise dans Transaction Platform devraient compenser l'impact

** Jefferies ("hold", PT: $300) dit que la hausse d'IBM est venue de l'infrastructure et du conseil, tandis que la croissance des logiciels a été stable avec des gains d'automatisation compensés par le ralentissement de Red Hat et de Transaction Processing, et ils sont encouragés par les signes précoces d'un rebond, mais veulent une exécution plus cohérente avant d'être positifs

** J.P. Morgan ("neutre", PT: $290) déclare que les résultats d'IBM semblaient solides à première vue, mais qu'ils ont été freinés par la performance plus faible de Red Hat et de Transaction Processing, et ils continuent de considérer IBM comme un nom relativement défensif avec une exposition favorable aux logiciels, de forts vents porteurs liés à l'IA, et un cycle sain en cours pour les ordinateurs centraux

** Wedbush ("outperform", PT: $325) note que l'activité logicielle d'IBM est en croissance constante, stimulée par une forte demande d'automatisation alors que les entreprises cherchent à rationaliser leurs opérations; alors que la croissance de Red Hat a ralenti, l'augmentation du carnet de commandes suggère un intérêt solide pour la stratégie de cloud hybride d'IBM