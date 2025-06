IBM: un projet ambitieux dans l'informatique quantique information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 16:06









(CercleFinance.com) - IBM a officialisé mardi son projet de construction du premier ordinateur quantique à grande échelle et 'tolérant aux erreurs', c'est-à-dire suffisamment fiable pour fonctionner malgré le taux d'erreur inhérent à la nature quantique de ses composants.



Baptisé IBM Quantum Starling, ce dispositif sera assemblé dans un nouveau centre de données quantique situé à Poughkeepsie, dans l'État de New York, avec une livraison prévue d'ici 2029.



Selon IBM, l'appareil devrait être capable d'effectuer jusqu'à 20.000 fois plus d'opérations que les ordinateurs quantiques actuels.



Dans un communiqué, le groupe explique qu'un ordinateur quantique à grande échelle et tolérant aux erreurs pourrait exécuter des centaines de millions, voire des milliards d'opérations, ouvrant la voie à des avancées majeures dans des domaines tels que le développement de médicaments, la découverte de nouveaux matériaux ou encore la chimie.



Afin d'atteindre un tel niveau de performance, l'ordinateur va devoir reposer sur une architecture capable de corriger suffisamment d'erreurs pour permettre l'exécution fiable d'algorithmes complexes.



Un ordinateur quantique est considéré comme tolérant aux erreurs s'il parvient à produire les résultats attendus, malgré les perturbations causées notamment par la décohérence quantique.



IBM précise que plusieurs approches permettent d'améliorer la tolérance aux erreurs, notamment l'utilisation de codes de correction d'erreurs quantiques.





