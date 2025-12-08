IBM s'apprête à acheter Confluent pour 11 milliards de dollars afin de renforcer sa présence dans le cloud, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte pour ajouter des détails, du contexte et de l'arrière-plan)

IBM IBM.N est en pourparlers avancés pour acquérir la société d'infrastructure de données Confluent

CFLT.O pour environ 11 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal dimanche, dans le but de renforcer la capacité de Big Blue à répondre à la demande croissante de services en nuage.

La transaction pour Confluent, une plateforme open-source utilisée pour traiter des flux massifs de données en temps réel - des transactions bancaires aux clics sur les sites web - pourrait être annoncée dès lundi, a rapporté le journal, citant des sources anonymes.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information du WSJ. Les deux entreprises n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures d'ouverture.

En octobre, Reuters a rapporté que Confluent envisageait une vente potentielle et avait fait appel à une banque d'investissement pour gérer le processus après avoir suscité l'intérêt d'acheteurs potentiels .

Confluent détient une capitalisation boursière d'environ 8,09 milliards de dollars, selon les données compilées par le LSEG, tandis que la société IBM, basée à New York, est évaluée à environ 287,84 milliards de dollars.

Les investisseurs sont devenus prudents après qu'IBM a fait état d'un ralentissement de la croissance de son activité principale de logiciels en nuage en octobre, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la capacité de l'entreprise à maintenir son élan. Les analystes ont déclaré qu'IBM aura besoin d'une meilleure performance dans le domaine des logiciels pour maintenir la croissance globale sur la bonne voie.

La stratégie d'acquisition d'IBM reste un élément clé pour répondre aux attentes des investisseurs. L'année dernière, l'entreprise a racheté HashiCorp pour 6,4 milliards de dollars, élargissant ainsi ses offres basées sur le cloud pour répondre à la demande croissante alimentée par l'intelligence artificielle.

Sous la direction d'Arvind Krishna, IBM a mis l'accent sur les logiciels, afin de tirer parti de l'augmentation des dépenses consacrées aux services en nuage.

L'intérêt porté à Confluent met en évidence la hausse de la demande pour les sociétés d'infrastructure de données, alimentée par la course des entreprises au développement de l'intelligence artificielle générative. En mai, Salesforce CRM.N a accepté d'acquérir le fabricant de logiciels Informatica pour environ 8 milliards de dollars afin de renforcer ses capacités en matière d'intelligence artificielle.

Les actions de Confluent, basé à Mountain View, en Californie, ont clôturé en baisse à 23,14 $ vendredi.