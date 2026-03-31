IBM s'allie à l'ETH Zurich pour la recherche de nouveaux algorithmes
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 17:16
"Cette initiative représente la dernière étape de la collaboration de longue date entre les deux institutions, renforçant davantage un échange scientifique qui a contribué à créer l'avenir des technologies de l'information", affirme le géant informatique.
IBM et l'ETH Zurich visent à créer de nouvelles classes d'algorithmes capables de relier l'informatique classique, l'apprentissage automatique et les systèmes quantiques "afin de relever certains des défis critiques actuels dans le monde des affaires".
Le groupe américain soutiendra également la création de postes de professeur et de projets de recherche à l'ETH Zurich, dans le but de faire progresser l'expertise algorithmique de la prochaine génération de main-d'oeuvre.
Figurant parmi les institutions scientifiques les plus prestigieuses au monde, l'ETH Zurich "a été le berceau de nombreuses idées qui forment la colonne vertébrale mathématique et algorithmique de la science moderne", selon IBM.
Valeurs associées
|239,210 USD
|NYSE
|+0,79%
A lire aussi
-
Face à la flambée des prix du carburant, conséquence de la guerre au Moyen-Orient, le gouvernement se voit pressé mardi par des syndicats ou certaines professions, particulièrement touchées par cette hausse, d'augmenter ses aides. Le gouvernement a annoncé vendredi ... Lire la suite
-
La moitié des Français se rend au moins une fois par semaine sur YouTube, une proportion qui atteint près de 70% des moins de 35 ans, selon une étude du régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, publiée mardi. Dans le détail, les 15-24 ans sont 69% et les 25-34 ans ... Lire la suite
-
Une cargaison très attendue de pétrole russe est arrivée à Cuba mardi, même si elle risque de ne pas suffire pour enrayer la crise énergétique que traverse l'île, confrontée depuis janvier à un blocus pétrolier américain. L'Anatoly Kolodkin, un pétrolier russe ... Lire la suite
-
L'inflation dans la zone euro a largement dépassé en mars l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), en raison de la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient, montrent les données préliminaires publiées mardi par Eurostat. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer