IBM s'allie à Cisco pour bâtir un réseau de supercalculateurs quantiques 'tolérants aux pannes'
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 12:45
Le réseau distribué pourrait exécuter des opérations totalisant potentiellement des milliers de milliards de portes quantiques, ouvrant la voie à des applications majeures dans l'optimisation ou la conception de matériaux et médicaments.
Jay Gambetta, directeur de la recherche d'IBM, estime que cette collaboration permettra de 'pousser les frontières de la puissance de calcul quantique' grâce au chaînage de plusieurs systèmes.
Vijoy Pandey, dirigeant d'Outshift by Cisco, souligne que la mise à l'échelle passera par 'la connexion de machines quantiques entre elles' plutôt que seulement par l'augmentation de leur taille individuelle.
Les deux groupes exploreront les technologies nécessaires pour relier plusieurs processeurs quantiques (QPU), dont des transducteurs micro-onde/optique, un module d'interface réseau quantique (QNU) et une pile logicielle dédiée. Leur approche pourrait constituer la base d'un futur internet quantique à l'horizon de la fin des années 2030, assure IBM.
Valeurs associées
|288,570 USD
|NYSE
|-0,49%
A lire aussi
-
Exploration spatiale : l'Europe franchit une nouvelle étape pour fabriquer son atterrisseur lunaire Argonaut
L'ESA affiche l'objectif d'une première mission dès 2030. L'Europe se rapproche un peu plus de la Lune : le consortium qui doit doter le Vieux continent d'un atterrisseur lunaire en 2030 -l'Argonaut- s'est constitué autour du franco-italien Thales Alenia Space ... Lire la suite
-
(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Walmart, Verizon, Abbott, Warner Music Group, Bath&Body Works) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de
-
par David Shepardson Verizon a annoncé jeudi prévoir de supprimer 13.000 emplois, son plus grand plan de licenciement à ce jour alors que le groupe américain de télécommunications cherche à réduire ses coûts et restructurer ses activités. Le premier opérateur de ... Lire la suite
-
Le Premier ministre Pedro Sánchez a rendu hommage au "miracle" espagnol jeudi, 50 ans jour pour jour après la mort du général Franco, appelant à "défendre la démocratie" au moment où certains jeunes se disent nostalgiques d'une époque dont l'héritage divise toujours ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer