IBM rehausse sa cible sur IBM, mais reste à 'alléger'
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 17:11
Dans une note consacrée au sujet, la banque estime que le marché de l'informatique quantique devrait atteindre 65 milliards de dollars à horizon 2040, essentiellement tiré par le segment des simulateurs qui pourraient représenter à eux seuls un segment de l'ordre de 32 milliards, d'après ses calculs.
Il n'empêche, HSBC considère que la discipline restera un phénomène de 'niche', principalement utilisé par des métiers nécessitant d'importantes puissances de calcul comme la cryptographie, le nucléaire ou les systèmes moléculaires.
Sachant qu'IBM dispose, avec Google, du plus grand nombre de brevets en la matière, la firme indique toutefois s'attendre à ce que le groupe d'Armonk (New York) contrôle 30% du marché d'ici à 2040, ce qui correspondrait à un chiffre d'affaires annuel de 19,4 milliards de dollars tiré de cette activité, ajoute-t-il.
Une prévision que HSBC estime déjà prise en compte dans la riche valorisation boursière de l'entreprise, comme en témoigne le potentiel baissier de plus de 25% induit par son nouvel objectif de cours.
Valeurs associées
|292,365 USD
|NYSE
|-1,65%
