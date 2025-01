IBM: rachat d'un fournisseur de solutions Oracle information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 16:23









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé jeudi avoir l'intention de faire l'acquisition d'Applications Software Technology, un fournisseur américain de solutions Oracle, en vue notamment de renforcer sa présence sur le marché des administrations publiques.



Basé à Lisle (Illinois), Applications Software Technology dispose d'équipes situées au Royaume-Uni, au Canada et en Inde.



Sa clientèle est essentiellement composée de collectivités locales et d'établissements scolaires primaires et secondaires, auxquels il fournit - entre autres - des logiciels de planification des ressources d'entreprise (ERP) Oracle Fusion Cloud.



IBM, qui collabore avec Oracle depuis presque 40 ans, précise que l'acquisition - qui s'inscrit dans le sillage de celle d'Accelalpha réalisée l'an dernier - devrait être bouclée d'ici à la fin du premier trimestre.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilées.





Valeurs associées IBM 219,84 USD NYSE -0,09%