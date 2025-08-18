IBM proposera de nouvelles expériences numériques pour l'US Open
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 11:50
L'outil SlamTracker est enrichi avec des probabilités de victoire mises à jour en direct, tandis qu'AI Commentary génère des commentaires audio et sous-titres pour les vidéos de résumés.
Une nouvelle fonction 'Key Points', conçue avec watsonx, propose des résumés en trois points des articles et analyses.
Une étude commandée par IBM auprès de Morning Consult révèle que 86% des fans de tennis interrogés perçoivent une valeur ajoutée dans ces fonctionnalités, avec un intérêt marqué pour les contenus personnalisés et en temps réel.
Valeurs associées
|239,850 USD
|NYSE
|+1,18%
A lire aussi
-
La justice hongkongaise a entamé lundi les plaidoiries dans le procès de l'homme d'affaires Jimmy Lai, militant prodémocratie, affirmant que le septuagénaire était apte à assister aux audiences, malgré une suspension la semaine dernière pour un problème cardiaque. ... Lire la suite
-
Des milliers de pompiers, appuyés par des militaires, des hélicoptères et des avions prêtés par les pays voisins mènent toujours lundi une lutte inlassable contre les flammes qui dévorent l'ouest de l'Espagne et le Portugal et qui ont tué six personnes dans la ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer