IBM proposera de nouvelles expériences numériques pour l'US Open
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 11:50

(Zonebourse.com) - IBM annonce le déploiement de nouvelles fonctionnalités numériques basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour le site USOpen.org et l'application mobile du tournoi, en partenariat avec l'United States Tennis Association (USTA). Parmi elles, 'Match Chat', un assistant interactif offrant statistiques, historiques de confrontations et analyses en temps réel pour les 254 matchs de simple.

L'outil SlamTracker est enrichi avec des probabilités de victoire mises à jour en direct, tandis qu'AI Commentary génère des commentaires audio et sous-titres pour les vidéos de résumés.

Une nouvelle fonction 'Key Points', conçue avec watsonx, propose des résumés en trois points des articles et analyses.

Une étude commandée par IBM auprès de Morning Consult révèle que 86% des fans de tennis interrogés perçoivent une valeur ajoutée dans ces fonctionnalités, avec un intérêt marqué pour les contenus personnalisés et en temps réel.

Valeurs associées

IBM
239,850 USD NYSE +1,18%
