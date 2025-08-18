IBM met en avant l'impact croissant de l'IA sur l'expérience des fans de sport information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 12:48









(Zonebourse.com) - IBM annonce les résultats d'une étude mondiale menée auprès de 20 864 fans dans 12 pays, montrant que 85% voient une valeur ajoutée à l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans leur expérience sportive et 63% font confiance aux contenus générés par IA. Les priorités des fans incluent les mises à jour en temps réel (35%) et les contenus personnalisés (30%).



L'usage des applications mobiles est généralisé (73%), en particulier lors d'événements en direct où 82% des spectateurs s'y connectent, principalement pour les commentaires en temps réel et les statistiques. L'étude relève aussi une hausse de la consommation multi-écrans (29% en 2025 contre 27% en 2024) et une importance croissante du rôle des influenceurs, suivis par 59% des répondants.



'Les fans sont prêts à adopter l'IA, et nous travaillerons avec nos partenaires pour enrichir leur expérience, en direct comme sur second écran', a souligné

Kameryn Stanhouse, vice-présidente Sports & Entertainment Partnerships chez IBM.



Enfin, 80% des répondants estiment que l'IA sera le facteur le plus influent de leur consommation sportive d'ici 2027, notamment via des analyses, des traductions en temps réel et des expériences communautaires renforcées.





Valeurs associées IBM 239,850 USD NYSE +1,18%