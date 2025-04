IBM: lance une IA pour prévenir et détecter les menaces information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - IBM annonce le lancement de l'Autonomous Threat Operations Machine (ATOM), soit un système d'IA agentique permettant la détection, l'enquête et la gestion autonome des menaces avec une intervention humaine réduite.



IBM indique que ce système est couplé avec l'agent X-Force Predictive Threat Intelligence (PTI), qui utilise des modèles d'IA spécifiques aux secteurs pour fournir des informations prédictives sur les menaces.



Ces nouvelles solutions visent à améliorer l'efficacité des opérations de sécurité en automatisant la chasse aux menaces et en optimisant les processus de détection et de réponse.



IBM ajoute que ATOM permettra aux équipes de sécurité de se concentrer sur les menaces critiques, tandis que PTI aidera à anticiper les risques en s'appuyant sur des données provenant de multiples sources.























Valeurs associées IBM 232,960 USD NYSE +0,23%