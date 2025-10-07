 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 974,93
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

IBM lance Spyre, un accélérateur IA pour ses systèmes Z, LinuxONE et Power
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 15:28

IBM annonce la disponibilité commerciale du Spyre Accelerator, un processeur dédié à l'inférence IA à faible latence pour les applications génératives et agentiques, tout en garantissant la sécurité et la résilience des charges critiques. Spyre sera disponible le 28 octobre sur les systèmes IBM z17 et LinuxONE 5, puis en décembre sur les serveurs Power11.

Fruit du programme IBM Research AI Hardware Center, le chip Spyre intègre 32 coeurs et 25,6 milliards de transistors gravés en 5 nm. Il pourra être déployé jusqu'à 48 cartes par système mainframe, permettant un traitement IA massif sur site.

Barry Baker, COO d'IBM Infrastructure, précise que cette innovation 'étend les capacités des systèmes IBM pour prendre en charge l'IA multi-modèles avec sécurité et efficacité'. IBM voit dans Spyre une étape clé vers l'intégration de l'IA générative au coeur des infrastructures d'entreprise.

Valeurs associées

IBM
299,300 USD NYSE +3,39%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank