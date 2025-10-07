IBM lance Spyre, un accélérateur IA pour ses systèmes Z, LinuxONE et Power
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 15:28
Fruit du programme IBM Research AI Hardware Center, le chip Spyre intègre 32 coeurs et 25,6 milliards de transistors gravés en 5 nm. Il pourra être déployé jusqu'à 48 cartes par système mainframe, permettant un traitement IA massif sur site.
Barry Baker, COO d'IBM Infrastructure, précise que cette innovation 'étend les capacités des systèmes IBM pour prendre en charge l'IA multi-modèles avec sécurité et efficacité'. IBM voit dans Spyre une étape clé vers l'intégration de l'IA générative au coeur des infrastructures d'entreprise.
Valeurs associées
|299,300 USD
|NYSE
|+3,39%
A lire aussi
-
L'Union européenne passe à l'offensive sur l'acier: la Commission a dévoilé mardi des mesures sans précédent, dont le doublement des droits de douane sur les importations, afin de protéger les sidérurgistes face à une concurrence chinoise jugée déloyale et de plus ... Lire la suite
-
Les modalités de contrôle de cette interdiction n'ont pas été détaillées. Des enfances "volées". Le gouvernement danois a annoncé mardi 7 octobre une projet de loi visant à interdire l'utilisation de réseaux sociaux jusqu'à 15 ans. "Le gouvernement va proposer ... Lire la suite
-
* GETLINK GETP.PA - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver", avec un objectif de cours à 16,5 euros. * NEXANS NEXS.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * LVMH LVMH.PA - Morgan Stanley relève ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert légère hausse mardi, au lendemain des nouveaux records de clôture du S&P 500 et du Nasdaq, alors que l'attention se porte vers la politique monétaire américaine et une série d'annonces liées au secteur de l'intelligence artificielle. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer