IBM inaugure un 1er système quantique en Espagne, dans le pays basque
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 16:30

IBM et le gouvernement basque ont annoncé aujourd'hui l'ouverture du premier 'IBM Quantum System Two' européen au sein du centre IBM-Euskadi Quantum Computational Center à Saint-Sébastien (Espagne).

Équipé d'un processeur IBM Quantum Heron de 156 qubits, ce système marque 'une avancée majeure en calcul quantique', capable d'exécuter des algorithmes dépassant les capacités classiques.

Concrètement, ce projet (né de l'initiative BasQ - Basque Quantum) vise à faire du Pays basque un pôle de recherche et d'innovation dans les technologies quantiques. Les partenaires développeront des applications dans l'énergie, la biomedecine et l'intelligence artificielle, en lien avec la stratégie IKUR 2030 (stratégie scientifique du gouvernement basque).

Selon Jay Gambetta, directeur de la recherche d'IBM, cette installation représente 'une étape clé pour l'écosystème quantique européen' et permettra désormais à ses membres l'accès à l'un des ordinateurs quantiques les plus puissants au monde. Le partenariat IBM-BasQ favorisera les collaborations scientifiques mondiales en physique fondamentale et en science des matériaux.

