IBM grimpe en Bourse après une alliance avec Washington dans les puces quantiques

IBM grimpe de plus de 7% jeudi à la Bourse de New York après avoir annoncé la signature d'une lettre d'intention avec le Département américain du Commerce visant à construire une fonderie de puces quantiques aux Etats-Unis, avec l'objectif affiché que le pays parvienne à capter la plus grande partie de la production mondiale de wafers quantiques.

Le projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme CHIPS conduit par l'Etat fédéral, est destiné à soutenir les activités de recherche et développement (R&D) d'une nouvelle entité issue d'IBM, baptisée Anderon, appelée à devenir la première fonderie quantique indépendante (pure-play) des Etats-Unis.

Outre le soutien financier public d'un milliard de dollars qui lui sera accordé via le programme, IBM prévoit lui-même d'injecter un milliard de dollars supplémentaires au sein d'Anderon.

Le groupe informatique compte également apporter à la nouvelle société certains de ses actifs technologiques, des droits de propriété intellectuelle ainsi qu'une main-d'oeuvre spécialisée, tandis que d'autres investisseurs pourraient rejoindre l'entreprise à mesure de son développement.

Basée à Albany, dans l'Etat de New York, Anderon opérera comme une société autonome exploitant une fonderie de wafers quantiques de 300 millimètres présentée comme étant à la pointe de la technologie.

Un marché évalué à 850 milliards de dollars à l'horizon 2040

Selon IBM, cette initiative devrait permettre aux États-Unis de consolider leur position dominante sur le marché émergent du quantique, dont la taille pourrait atteindre jusqu'à 850 milliards de dollars d'ici à 2040, tout en soutenant la croissance économique américaine.

A ce jour, IBM dit avoir déployé plus de 90 systèmes quantiques auprès de plus de 325 entreprises, start-ups, universités et agences gouvernementales, qui utilisent déjà la flotte mondiale d'ordinateurs quantiques du groupe pour mener des recherches dans des domaines tels que la chimie, la biologie et la science des matériaux.

IBM collabore par ailleurs depuis plusieurs décennies avec des agences fédérales américaines, notamment le National Institute of Standards and Technology (NIST), la DARPA, l'agence américaine chargée de la recherche et du développement des technologies de rupture, ainsi que les laboratoires du Département américain de l'énergie.

Le groupe vise, d'ici à 2029, la mise en service de son premier ordinateur quantique à grande échelle capable de corriger ses erreurs ( fault-tolerant ) destiné à des clients commerciaux. On parle de calcul quantique tolérant aux fautes lorsqu'un système est capable de détecter et de corriger ses propres erreurs tout en poursuivant un calcul complexe.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action IBM grimpait de 7,5%, enregistrant la troisième plus forte progression de l'indice S&P 500.