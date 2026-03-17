IBM finalise l'acquisition de Confluent
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 15:16
Selon les termes de l'accord, IBM a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Confluent pour 31 USD par action en numéraire, représentant une valeur d'entreprise d'environ 11 MdsUSD.
"Ensemble, IBM et Confluent fournissent une plateforme de données intelligente qui offre à chaque modèle d'IA, agent et flux de travail automatisé les données fiables en temps réel nécessaires pour fonctionner à grande échelle dans des environnements cloud locaux et hybrides", explique le géant informatique.
Ils permettront aux agents IA d'accéder aux informations dont ils ont besoin, avec les contrôles, la gouvernance et la vitesse en temps réel pour mettre les informations en service en toute sécurité et à grande échelle.
Basé sur Apache Kafka, la norme pour le streaming de données, Confluent est déjà intégré dans le tissu opérationnel de grandes entreprises mondiales de différents secteurs, parmi lesquelles Michelin, L'Oréal, BMW ou Ticketmaster.
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