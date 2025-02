IBM: feu vert britannique à l'acquisition de HashiCorp information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 13:48









(CercleFinance.com) - La Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni indique avoir autorisé, au terme d'une enquête ouverte fin décembre, l'acquisition de HashiCorp par IBM, opération annoncée en avril 2024 pour une valeur d'entreprise de 6,4 milliards de dollars.



IBM expliquait alors que cette opération lui apporterait 'une gamme de produits de gestion du cycle de vie hybrides et multicloud de premier plan pour aider les clients aux prises avec la croissance et la complexité des applications basées sur l'IA d'aujourd'hui'.



Il pointait aussi les 'capacités de HashiCorp à générer des synergies significatives dans plusieurs domaines de croissance stratégiques pour IBM, notamment Red Hat, watsonx, la sécurité des données, l'automatisation informatique et le conseil'.





Valeurs associées IBM 262,11 USD NYSE 0,00%