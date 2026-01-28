IBM dépasse ses estimations de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, l'IA stimulant la demande de logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La croissance du segment des logiciels stimule le chiffre d'affaires du quatrième trimestre

Le chiffre d'affaires et le bénéfice d'IBM au quatrième trimestre dépassent les estimations du LSEG

Décélération de la croissance de l'informatique dématérialisée hybride

Le ralentissement du cloud hybride résulte de la fermeture du gouvernement américain l'année dernière - CFO

IBM IBM.N a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du quatrième trimestre mercredi, l'adoption rapide de l'intelligence artificielle stimulant la demande pour ses services logiciels, qui vont de la gestion de masses de données à l'automatisation des processus informatiques.

Les actions de la société ont augmenté de près de 6 % dans les échanges prolongés.

Les entreprises ont redoublé d'efforts pour mettre à niveau leurs suites logicielles afin de développer des technologies d'intelligence artificielle à forte intensité de données, ce qui a favorisé les ventes des fournisseurs de services informatiques et de logiciels tels qu'IBM.

Big Blue a déclaré un chiffre d'affaires de 19,69 milliards de dollars pour le trimestre de décembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 19,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté de 4,52 dollars par action a également dépassé l'estimation d'un bénéfice de 4,32 dollars par action.

IBM a renforcé son portefeuille de logiciels, se tournant vers la croissance inorganique pour tenter de mieux répondre aux exigences des entreprises qui adoptent l'IA, avec des opérations telles que l'acquisition de HashiCorp pour 6,4 milliards de dollars et le rachat en cours de la société d'infrastructure de données Confluent CFLT.O pour 11 milliards de dollars.

Les ventes de son segment logiciel se sont élevées à 9,03 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, dépassant également une estimation de 8,77 milliards de dollars.

Au sein du segment des logiciels, l'unité Automation a progressé de 18 % et les ventes de l'unité Data ont augmenté de 22 % au cours du trimestre.

L'ARRÊT DES ACTIVITÉS FÉDÉRALES AFFECTE LE CLOUD HYBRIDE

Cependant, la croissance des ventes de son unité de nuage hybride à forte marge - connue sous le nom de Red Hat - s'est ralentie à 10 % au quatrième trimestre, contre 14 % au troisième trimestre et 16 % au deuxième.

La croissance de l'unité de cloud hybride a été affectée par la plus longue fermeture du gouvernement américain de l'histoire, qui s'est produite au dernier trimestre 2025, a déclaré Jim Kavanaugh, directeur financier d'IBM, lors d'une interview accordée à Reuters.

La fermeture a nui à la croissance de Red Hat de "quelques points", a déclaré M. Kavanaugh, ajoutant que le gouvernement fédéral représente environ 15 % de ses réservations de nuages hybrides.

Le gouvernement fédéral semblait également se diriger vers une fermeture partielle cette semaine, les républicains et les démocrates étant en désaccord sur le financement du département de la sécurité intérieure du président Donald Trump.

"Nous allons devoir faire face à cette situation au fur et à mesure que nous avançons. Espérons qu'il s'agit d'une perturbation à court terme", a déclaré M. Kavanaugh.

"Si le gouvernement approuve la résolution budgétaire, reprend ses activités et ne ferme pas, nous devrons attendre de voir comment cela se passe."

Le carnet d'affaires de l'entreprise dans le domaine de l'IA a atteint 12,5 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une augmentation de 3 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent.

Le segment du conseil d'IBM a enregistré des ventes de 5,35 milliards de dollars, manquant une estimation de 5,38 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG, car les entreprises ont donné la priorité aux dépenses sur les projets d'IA à long terme dans le contexte de l'incertitude macroéconomique.