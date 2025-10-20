IBM conclut un partenariat avec Groq dans l'IA agentique
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 14:31
Aux termes de l'accord, IBM prévoit d'intégrer le grand modèle de langage virtuel open source de RedHat avec l'architecture d'unité de traitement du langage (LPU) de Groq.
Les modèles de langage IBM Granite seront par ailleurs supportés sur GroqCloud pour les clients d'IBM.
Dans un communiqué, IBM explique que le projet vise à faciliter le passage de la phase pilote d'IA agentique vers une mise en production dans des domaines comme la santé, la finance, les administration publiques, la distribution et l'industrie manufacturière en réduisant leurs coûts et en accélérant leur déploiement.
Valeurs associées
|282,945 USD
|NYSE
|+0,53%
