IBM: BPA quasi-stable au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - IBM a dévoilé mercredi soir un bénéfice net opérationnel (non GAAP) accru de 3% à 3,7 milliards de dollars au titre du dernier trimestre 2024, soit 3,92 dollars par action (+1%), avec une marge avant impôt ajustée en amélioration de 0,4 point à 24,3%.



Le chiffre d'affaires du géant informatique a augmenté de 1% à 17,6 milliards de dollars en données publiées, et de 2% à taux de changes constants, une croissance de 11% dans les logiciels ayant compensé des reculs de 1% en conseil et de 6% en infrastructures.



'Notre carnet d'affaires en IA s'établit maintenant à plus de cinq milliards de dollars, en augmentation de près de deux milliards d'un trimestre sur l'autre', souligne son président du conseil et CEO Arvind Krishna.



Pour 2025, IBM anticipe un free cash-flow annuel de l'ordre de 13,5 milliards de dollars (après 12,7 milliards sur l'ensemble de 2024), ainsi qu'une croissance de ses revenus à taux de changes constants d'au moins 5% (après +3% en 2024).





