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IBM : 20% en 3 séances, retrouve les 300$ pour la 1ère fois depuis le 6 février
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 21:39

IBM s'envole de 20% en 3 séances et renoue avec les 300$ pour la 1ère fois depuis le 6 février.

Le titre ouvre un "gap" au-dessus des 268,9$ et bondit au-delà de la MM200 qui gravite vers 270,5$.

Le rallye pourrait se poursuivre en direction de 314,7$, son zénith du 2 février, un niveau testé précédemment le 11 novembre 2025.

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