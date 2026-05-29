IBM : 20% en 3 séances, retrouve les 300$ pour la 1ère fois depuis le 6 février

IBM s'envole de 20% en 3 séances et renoue avec les 300$ pour la 1ère fois depuis le 6 février.

Le titre ouvre un "gap" au-dessus des 268,9$ et bondit au-delà de la MM200 qui gravite vers 270,5$.

Le rallye pourrait se poursuivre en direction de 314,7$, son zénith du 2 février, un niveau testé précédemment le 11 novembre 2025.