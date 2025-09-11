Iberdrola réalise l'acquisition des 30,29% de PREVI dans Neoenergia
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 11:12
L'opération porte sur l'achat de la participation de 30,29 % de PREVI dans Neoenergia. Iberdrola contrôlera environ 84 % du capital social de la société.
L'opération porte sur un montant de 11,95 milliards de BRL, soit environ 1,88 milliard d'euros.
Neoenergia fournit de l'électricité à près de 40 millions de Brésiliens à travers 5 sociétés de distribution (dans les États de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul et Brasilia) et 18 lignes de transport, ce qui en fait le plus grand groupe de distribution au Brésil en nombre de clients.
'Avec cette transaction, Iberdrola franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance basée sur les activités de réseaux électriques, avec 1,4 million de km de lignes électriques aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil et en Espagne' indique le groupe.
