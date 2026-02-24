 Aller au contenu principal
Iberdrola finalise la vente de son portefeuille onshore en France
24/02/2026

Iberdrola indique avoir finalisé la vente de son portefeuille onshore en France au groupe français d'énergies renouvelables Technique Solaire, une transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.

Le groupe énergétique espagnol précise que les actifs ainsi cédés comprennent une capacité éolienne opérationnelle de 118 mégawatts (MW), ainsi qu'un pipeline de 639 MW d'éolien terrestre et solaire photovoltaïque.

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie d'Iberdrola visant à concentrer ses investissements sur ses activités principales, principalement les réseaux régulés ou la génération avec contrats à long terme, ainsi que sur des marchés clés tels que les États-Unis et le Royaume-Uni.

Il s'agit de la 5e transaction réalisée par le groupe depuis le début de l'année, à la suite des cessions des actifs "mini-hydro", de l'activité de traitement de boues en Espagne, de l'activité en Hongrie, ainsi que de l'ajout de 650 MW d'énergie solaire à la coentreprise avec Norges.

