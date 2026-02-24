Iberdrola finalise la vente de son portefeuille onshore en France
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 14:06
Le groupe énergétique espagnol précise que les actifs ainsi cédés comprennent une capacité éolienne opérationnelle de 118 mégawatts (MW), ainsi qu'un pipeline de 639 MW d'éolien terrestre et solaire photovoltaïque.
Cette transaction s'inscrit dans la stratégie d'Iberdrola visant à concentrer ses investissements sur ses activités principales, principalement les réseaux régulés ou la génération avec contrats à long terme, ainsi que sur des marchés clés tels que les États-Unis et le Royaume-Uni.
Il s'agit de la 5e transaction réalisée par le groupe depuis le début de l'année, à la suite des cessions des actifs "mini-hydro", de l'activité de traitement de boues en Espagne, de l'activité en Hongrie, ainsi que de l'ajout de 650 MW d'énergie solaire à la coentreprise avec Norges.
A lire aussi
-
Défense : l'Europe a "de nombreuses lacunes" à combler, notamment technologiques, épingle un rapport
Dépenses militaires record en Europe, guerre en Ukraine, ambitions chinoises, affaiblissement de l'Iran... l'institut spécialisé dans la défense IISS publie ce mardi 24 février les conclusions de l'édition 2026 du rapport de l'Equilibre militaire. Un constat accablant ... Lire la suite
-
La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot a annoncé mardi un recul de ses résultats au quatrième trimestre 2025, l'attribuant à l'absence de tempête majeure au troisième trimestre et aux incertitudes macroéconomiques, mais ils ont néanmoins dépassé ... Lire la suite
-
Les actions des banques européennes sont en nette baisse mardi, dans le sillage des pertes subies la veille par les valeurs financières américaines, dans un nouvel épisode d'inquiétudes liées aux perturbations potentielles de l'intelligence artificielle (IA) ... Lire la suite
-
Tensions avec la Chine : le Japon annonce le déploiement de missiles sol-air près de Taïwan d'ici 2031
Le Japon accuse la Chine de vouloir "modifier le statu quo par la force ou la coercition" dans les zones maritimes dont elle dispute la souveraineté à ses voisins. Dans un contexte de montée des tensions entre Tokyo et Pékin , le Japon a annoncé mardi 24 février ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer