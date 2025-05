IAG: résultats au-delà des attentes au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 09:46









(CercleFinance.com) - International Airlines Group (IAG), la maison mère de British Airways, Iberia et Vueling, a fait état vendredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, ce qui a conduit le transporteur aérien à confirmer ses prévisions annuelles.



Sur son premier trimestre, IAG a vu son bénéfice opérationnel avant éléments exceptionnels grimper à 198 millions d'euros, contre 68 millions d'euros un an plus tôt, à la faveur notamment d'une réduction de sa facture de kérosène.



A titre de comparaison, les analystes financiers anticipaient un résultat d'exploitation de l'ordre de 130 millions d'euros.



Sa marge opérationnelle s'est améliorée en conséquence de 1,7 point de pourcentage pour s'établir à 2,8%, tandis que son chiffre d'affaires sur la période a augmenté de 9,6% pour dépasser sept milliards d'euros.



Dans un communiqué, IAG met en avant la résilience de la demande sur tous ses marchés, plus particulièrement sur le segment 'premium', en dépit du contexte économique incertain actuel.



L'environnement volatil du moment ne l'empêche pas de réaffirmer ses objectifs annuels. En date du 6 mai, le groupe avait d'ores et déjà bouclé 80% de ses réservations du deuxième trimestre, un chiffre supérieure à celui de la même époque l'an dernier.



Son programme pour le second semestre est quant à lui réservé à hauteur de 29% de ses capacités, un chiffre en ligne avec les tendances de l'année passée.



Le groupe a par ailleurs annoncé avoir commandé 53 nouveaux appareils destinés à ses vols long-courrier, dont 21 Airbus A330-900neo et 32 Boeing 787-10, dont les livraisons sont attendues entre 2028 et 2033.



L'annonce de ces résultats meilleurs que prévu ne suscitait pas beaucoup de réaction vendredi matin en Bourse de Londres, où l'action IAG avançant de 0,4% dans les premiers échanges.



Depuis le début de l'année, le titre accuse un recul de l'ordre de 3%.





Valeurs associées INTL. CONS. AIR 3,4950 EUR Sibe +2,76%