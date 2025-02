IAG: résultats 2024 solides, rachats d'actions en vue information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - IAG a publié vendredi des résultats annuels 2024 en hausse et largement supérieurs aux attentes qui vont lui permettre d'intensifier ses redistributions de liquidités aux actionnaires.



Le transporteur aérien, propriétaire entre autres des compagnies British Airways et Iberia, a généré l'an dernier un bénéfice opérationnel avant exceptionnels en hausse de 27% à 4,44 milliards d'euros.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient un résultat de l'ordre de quatre milliards.



Le groupe, dont le chiffre d'affaires s'est accru de 9% en 2024, souligne avoir dégagé un flux de trésorerie disponible ('free cash flow' ou FCF) de 3,55 milliards d'euros, même après avoir consacré la somme de 2,82 milliards aux investissements dans le développement de ses activités.



Pour 2025, IAG n'a pas communiqué de prévisions précises, mais s'est déclaré 'confiant' dans sa capacité à dégager des marges et une rentabilité 'de classe mondiale' au vu de la solidité actuelle de la demande des passagers.



Suite à la mise en oeuvre un plan de rachat d'actions de 350 millions d'euros en novembre dernier, l'entreprise prévoit de lancer un nouveau programme d'un montant, cette fois d'un milliard d'euros, devant être exécuté au cours des 12 mois à venir.



Après avoir versé un acompte sur dividende de 0,03 euro lors de ses résultats semestriels, IAG a annoncé vendredi le paiement d'un complément de 0,06 euro par action, ce qui porte le coupon final à 0,09 dollar, soit un montant total de 435 millions d'euros.



Cette générosité soutenait largement le titre vendredi matin à la Bourse de Londres, où l'action grimpait d'environ 4%, signant la plus forte d'un indice FTSE 100 en repli de 0,2%.



La valeur, en hausse de 19% depuis le début de l'année, affiche un gain de 130% sur les 12 mois écoulés.





