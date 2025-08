IAG: prises de bénéfices malgré des résultats solides information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 11:22









(Zonebourse.com) - IAG a fait état vendredi de solides résultats de deuxième trimestre, mais le titre du transporteur aérien subissait des prises de bénéfices en Bourse après sa forte progression depuis le début de l'année.



Porté par une forte demande, le chiffre d'affaires s'est accru de 7% à 8,86 milliards d'euros sur la période allant d'avril à juin, contre un consensus de 8,79 milliard d'euros, tandis que son résultat opérationnel a bondi de 35% pour atteindre 1,68 milliard d'euros, alors que les analystes visaient autour de 1,45 milliard.



En dépit de l'incertitude géopolitique et économique du moment, IAG se dit confiant en sa capacité à générer une robuste croissance de ses résultats cette année, avec une amélioration de sa marge et de bonnes redistributions de capitaux à ses actionnaires.



Le groupe ajoute observer une demande solide au niveau de ses quatre grandes compagnies (British Airways, Iberia, Vueling et Aer Lingus), notamment sur les liaisons à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique Latine et de l'Europe, la vigueur de l'acticité sur le segment 'premium' permettent de plus que compenser la faiblesse de la classe économique aux Etats-Unis.



Son programme pour la seconde partie de l'année fait d'ores et déjà l'objet d'un taux de réservation de 57%.



Bien que les analystes s'accordent à dire que ces performances meilleures que prévu justifient une révision à la hausse des estimations du marché, l'action IAG cédait 1,1% vendredi matin à la Bourse de Londres alors que le FTSE 100 reculait de 0,6%.



Depuis le début de l'année, IAG gagne encore près de 20% et surperforme nettement l'indice européen du voyage et des loisirs, le STOXX Europe 600 Travel & Leisure, globalement stable depuis le début de l'année.





Valeurs associées INTL. CONS. AIR 4,2960 EUR Sibe -2,32%