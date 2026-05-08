IAG prévoit une baisse de son bénéfice annuel en raison des prix du kérosène

IAG ICAG.L , le propriétaire de British Airways, a annoncé vendredi que son bénéfice annuel serait inférieur aux prévisions initiales, la flambée des coûts du kérosène et les perturbations de l'approvisionnement pesant plus lourdement que prévu.

Le groupe a déclaré que les coûts du kérosène devraient s'élever à environ 9 milliards d'euros en 2026, 70% de ses besoins en carburant prévus étant couverts pour le reste de l'année.

IAG n'a pas donné de projections spécifiques concernant ses prévisions de bénéfice annuel. L'action IAG avait chuté en février lorsque le groupe avait omis de publier ses prévisions pour 2026.

La guerre en Iran menée par les États-Unis et Israël a fortement perturbé l'approvisionnement en carburant pour les compagnies aériennes. Les analystes ont averti que le secteur de l'aviation était confronté à l'un des environnements les plus difficiles depuis des années.

(Rédigé par Yamini Kalia à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Tangi Salaün)