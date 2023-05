Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG: dans le vert avec un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 08/05/2023 à 13:38









(CercleFinance.com) - IAG (International Airlines Group) prend près de 1% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Madrid, aidé par des propos d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'sous-performance' à 'neutre' avec un objectif de cours porté de 1,85 à deux euros.



Tout en reconnaissant que la maison-mère de British Airways et Iberia affiche une valorisation exigeante, le bureau d'études se dit rassuré par sa bonne performance au premier trimestre et 'plus optimiste dans le profil de génération de FCF'.





