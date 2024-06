IA : Safran en discussion exclusives pour l'acquisition de Preligens

(AOF) - Safran annonce être entré en discussions exclusives en vue d’acquérir 100 % du capital de Preligens, l’un des leaders de l’intelligence artificielle (IA) dédiée aux industries de l’aérospatial et de la défense, pour une valeur d’entreprise estimée à 220 millions d’euros. Fondée en 2016, Preligens propose des solutions éprouvées basées sur l’IA pour analyser les images à haute résolution, les vidéos FMV (full motion video) et les signaux acoustiques.

Basée en France, Preligens a réalisé un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros en 2023 et emploie 220 salariés, dont 140 ingénieurs pour le pôle Recherche & Développement.

Cette acquisition représenterait pour Safran une opportunité unique d'ajouter à son offre des capacités IA à l'état de l'art, tout en accélérant la feuille de route de sa transformation digitale, en particulier celle appliquée à l'Industrie 4.0. Fort de sa présence internationale, Safran soutiendrait également le développement de Preligens dans le monde, notamment sur le marché américain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

