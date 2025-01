IA : rebond attendu de Nvidia après la secousse DeepSeek

(AOF) - Les actions des sociétés américaines liées à l'intelligence artificielle sont attendues en hausse après la déroute de lundi liée aux annonces d'hier de la start-up chinoise DeepSeek concernant un modèle d'intelligence artificielle plus performant que ChatGPT et moins couteux. Nvidia bondit de près de 5% en avant-Bourse après avoir chuté de 17% lundi et perdu un record de 593 milliards de dollars de sa valeur de marché en une journée.

