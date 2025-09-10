 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
IA : les entreprises françaises entre enthousiasme et prudence
information fournie par AOF 10/09/2025 à 17:20

(AOF) - ABBYY, multinationale spécialisée dans l'intelligence artificielle, a dévoilé l'édition 2025 de son enquête « State of Intelligent Automation : Generative AI Disillusionment and AI Wishlist ». Il en ressort notamment que 76 % des entreprises hexagonales ont adopté l'IA générative. Seules 47 % utilisent une IA spécialisée et 48 % utilisent une IA agentique. 98 % prévoient d'augmenter leurs investissements au cours de l'année à venir.

Cette enquête a été menée par Opinium entre le 20 juin et le 8 juillet 2025 auprès de 1 200 cadres supérieurs ou chefs d'entreprise issus de sociétés de plus de 100 employés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie et à Singapour.

La moitié des décideurs français affirment que l'IA générative leur fait gagner du temps, rationalise leurs opérations et offre une meilleure expérience à leurs clients. Ce taux d'adoption place la France au même niveau que les États-Unis et l'Allemagne, où l'IA générative est déjà utilisée par plus de 80 % des entreprises.

La France ne se contente pas d'adopter ces technologies, mais cherche également à les maîtriser. Près d'une entreprise sur deux (49 %) a déjà lancé des programmes de formation pour ses employés afin de garantir une utilisation appropriée des outils d'IA générative. Dans le même ordre d'idées, près de la moitié (48 %) encourage le partage des meilleures pratiques entre les équipes. Cet investissement dans les ressources humaines montre que l'engouement pour l'IA n'est pas une mode passagère et que les dirigeants français souhaitent développer une véritable culture de l'IA au sein de leurs organisations.

L'enquête montre également que plus d'un tiers (34 %) des entreprises françaises ont investi entre 200 000 et 500 000 euros dans leurs projets d'intelligence artificielle au cours des 12 derniers mois. Cette dynamique ne fait que commencer, puisque 98 % des entreprises prévoient d'augmenter leurs investissements au cours de l'année à venir. Il est toutefois intéressant de noter que ces perspectives de croissance restent modestes. 65 % des entreprises anticipent une augmentation ne dépassant pas 20 % par rapport à l'année précédente.

