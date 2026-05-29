IA, cybersécurité, mineurs: le G7 cherche un terrain d'entente à Paris

Sécurité de l'IA, protection des mineurs: les ministres du Numérique du G7 se rencontrent vendredi à Paris dans l'espoir d'aboutir à des positions communes sur les grands enjeux du secteur ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Sécurité de l'intelligence artificielle (IA), protection des mineurs: les ministres du Numérique du G7, réunis vendredi à Paris, tentent d'aboutir à des positions communes sur les grands enjeux du secteur, même si un consensus sur la question de son impact environnemental paraît très incertain.

Après des mois de négociations, la réunion a démarré en début de matinée au ministère de l'Economie. Préparatoire au sommet des chefs d'Etat des sept principales économies avancées, à Evian du 15 au 17 juin, elle doit donner lieu à une conférence de presse en fin de journée.

"Comme toujours dans le G7, il y a des choses sur lesquelles on se retrouve, des choses sur lesquelles on se retrouve moins", a prévenu vendredi matin le ministre français de l'Economie, Roland Lescure.

Jeudi, sa collègue chargée du Numérique, Anne Le Hénanff, a dit espérer aboutir à une déclaration commune et assuré que des annonces sur l'IA et la cybersécurité étaient prévues. Paris compte aussi sur la publication d'une position commune des pays membres sur la protection des mineurs en ligne, l'un des thèmes de prédilection du président français.

"Je ne peux pas anticiper leur conclusion mais je pense que les discussions préliminaires ont été très bonnes", a relevé à son arrivée vendredi Karsten Wildberger, ministre allemand du Numérique.

- Transformations technologiques -

Le logo du sommet du G7 d'Évian lors d'une conférence de presse en marge d'une réunion des pays du G7 préparatoire à Paris, le 6 mai 2026 ( POOL / Benoit Tessier )

"Il est impossible de prédire exactement ce sur quoi ils se mettront d'accord", avait déclaré jeudi à l'AFP Jason Oxman, directeur général de l'organisation sectorielle américaine ITI, qui compte notamment parmi ses membres les géants Apple, Amazon, Google, ou encore Nvidia.

En marge d'une rencontre entre plusieurs organisations professionnelles du secteur issues des pays membres du G7, le dirigeant a dit espérer que "l'orientation conjointe des responsables gouvernementaux du G7 sera de s'accorder sur une approche qui ne prendra des mesures réglementaires que lorsqu'elles sont vitales et nécessaires".

La ministre déléguée au Numérique, Anne Le Henanff, lors d'une réunion par vidéoconférence consacrée aux initiatives nationales et européennes visant à établir une majorité numérique pour accéder aux réseaux sociaux, le 16 avril 2026 à l'Elysée, à Paris ( POOL / Benoit Tessier )

En plus de la déclaration principale, les discussions devraient aussi donner lieu à la publication de quatre annexes, correspondant aux quatre grands thèmes sur lesquels se sont accordés les pays membres.

Seront notamment abordées la sécurité et la gouvernance de l'IA, ainsi que l'innovation et la diffusion de l'IA dans l'économie, afin d'accélérer l'usage de cette technologie dans les petites et moyennes entreprises.

- L'impact environnemental, sujet "compliqué" -

La question du numérique durable s'annonce, quant à elle, plus délicate.

Si la "résilience et la durabilité du numérique" figurent bien à l'ordre du jour, la représentation française laisse peu d'espoir de voir cette thématique aboutir à un résultat commun.

Les discussions sur ce sujet se traduiront "par de l'intention, davantage que par des engagements fermes et définitifs", a ainsi prévenu vendredi matin Anne Le Hénanff, alors que les progrès de l'IA nourrissent une demande croissante en énergie pour alimenter les centres de données, ce qui accroît la consommation de ressources rares nécessaires à de nombreux composants.

De son côté, Bercy indique que l'appellation même de la thématique ("impact environnemental du numérique") avait fait office de "ligne rouge" pour les Etats-Unis.

La France entrevoit déjà le risque que le document final consacré au numérique durable ne soit pas signé par l'ensemble des membres du G7. Le pays hôte envisage dans ce cas une publication endossée par la seule présidence.