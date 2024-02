I.Ceram : première implantation en clinique vétérinaire

(AOF) - I.Ceram annonce la première implantation d’un implant en clinique vétérinaire. Le spécialiste des implants innovants en céramique biocompatible rappelle qu’il poursuit méthodiquement la mise au point d’implants entrant dans le traitement des pathologies osseuses "depuis plusieurs années et dans un contexte réglementaire européen extrêmement contraignant". C’est l’efficacité de ses technologies qui a conduit I.Ceram et le Dr Frédéric Sanspoux, chirurgien vétérinaire, à adapter ces implants dans le cas de pathologies osseuses animales.

Cette application en chirurgie vétérinaire, dupliquant les standards de la chirurgie humaine, permet à I.Ceram d'investir un domaine "moins contraint par les procédures réglementaires", notamment celles exigées dans le cadre du règlement européen MDR pour les dispositifs médicaux humains.

Le nouvel implant BI-Structure a permis de préserver le capital osseux de l'animal par une intégration en os spongieux et la préservation du mouvement articulaire. Cette première indication chirurgicale d'ostéochondrose disséquante (OCD) de l'épaule a été réalisée sur un Border Collie, âgé de 7 mois, nommé "Texas".

