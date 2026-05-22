Hyundai va rappeler plus de 421 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème logiciel lié aux freins, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'informations contextuelles à partir du paragraphe 2 )

Hyundai Motor 005380.KS procède au rappel de 421 078 véhicules aux États-Unis en raison d'une erreur logicielle susceptible de provoquer un freinage inopiné, a annoncé vendredi l'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Le rappel concerne certains modèles 2025-2026 des véhicules Santa Cruz, Tucson, Tucson Hybrid et Tucson Plug-In Hybrid Electric.

L'agence de sécurité automobile a déclaré qu'une erreur logicielle dans les caméras avant des véhicules pouvait entraîner l'activation prématurée du système de prévention des collisions avant et provoquer un freinage, augmentant ainsi le risque d'accident.

Les concessionnaires mettront à jour gratuitement le logiciel des caméras avant, a ajouté l'organisme de réglementation.

Plus tôt cette semaine , le constructeur automobile a rappelé plus de 54 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie lié à une surchauffe de l'unité de commande de puissance hybride.