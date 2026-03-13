Hyundai suspend la vente de certains SUV Palisade 2026 à la suite d'un incident mortel

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(Pas de commentaire immédiat de la part de la NHTSA, plus de détails de la part de Hyundai dans les paragraphes 2-8) par David Shepardson

Hyundai Motor 005380.KS a déclaré vendredi qu'ilarrêtait les ventes decertains nouveaux SUV Palisade aux États-Unis et au Canada et qu'il les rappellerait en raison d'un problème avec les sièges électriques à la suite d'un incident dans lequel une fillette de deux ans a été tuée dans l'Ohio le 7 mars.

Le constructeur automobile a déclaré que les ventes de ses modèles Hyundai Palisade Limited et Calligraphy de l 'année modèle 2026 ont étéinterrompues parce que les sièges électriques des deuxième et troisième rangées peuvent ne pas détecter le contact avec un occupant ou un objet comme prévu. Hyundai n'a pas donné de détails sur l'incident du 7 mars.

Hyundai a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille de l'enfant décédé et a ajouté qu'elle "ne disposait pas encore de tous les détails et que l'incident faisait toujours l'objet d'une enquête".

Le constructeur automobile travaille à la mise en place d'un rappel et propose à ses clients de louer un véhicule jusqu'à ce qu'une solution complète soit disponible s'ils souhaitent un autre moyen de transport.

Hyundai a appelé à la prudence lors de l'utilisation des sièges à commande électrique des deuxième et troisième rangées et a demandé aux passagers de s'assurer qu'aucune personne ni aucun objet, y compris des enfants, ne se trouve dans le siège ou dans la zone de pliage du siège avant d'utiliser le siège à commande électrique.

La National Highway Traffic Safety Administration n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Hyundai a indiqué que le rappel concernera environ 68 500 véhicules Hyundai Palisade Limited ou Calligraphy 2026, dont environ 60 500 véhicules aux États-Unis et environ 8 000 au Canada.

Pendant que Hyundai travaille à la mise au point d'un correctif pour le rappel, le constructeur automobile développe une mise à jour logicielle provisoire, qui devrait être disponible d'ici la fin du mois de mars, et qui améliorera la réaction du système en cas de contact avec des occupants ou des objets, introduira des garanties de fonctionnement supplémentaires et renforcera la sécurité globale du système.