 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hyundai suspend la vente de certains SUV Palisade 2026 à la suite d'un incident mortel
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 20:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pas de commentaire immédiat de la part de la NHTSA, plus de détails de la part de Hyundai dans les paragraphes 2-8) par David Shepardson

Hyundai Motor 005380.KS a déclaré vendredi qu'ilarrêtait les ventes decertains nouveaux SUV Palisade aux États-Unis et au Canada et qu'il les rappellerait en raison d'un problème avec les sièges électriques à la suite d'un incident dans lequel une fillette de deux ans a été tuée dans l'Ohio le 7 mars.

Le constructeur automobile a déclaré que les ventes de ses modèles Hyundai Palisade Limited et Calligraphy de l 'année modèle 2026 ont étéinterrompues parce que les sièges électriques des deuxième et troisième rangées peuvent ne pas détecter le contact avec un occupant ou un objet comme prévu. Hyundai n'a pas donné de détails sur l'incident du 7 mars.

Hyundai a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille de l'enfant décédé et a ajouté qu'elle "ne disposait pas encore de tous les détails et que l'incident faisait toujours l'objet d'une enquête".

Le constructeur automobile travaille à la mise en place d'un rappel et propose à ses clients de louer un véhicule jusqu'à ce qu'une solution complète soit disponible s'ils souhaitent un autre moyen de transport.

Hyundai a appelé à la prudence lors de l'utilisation des sièges à commande électrique des deuxième et troisième rangées et a demandé aux passagers de s'assurer qu'aucune personne ni aucun objet, y compris des enfants, ne se trouve dans le siège ou dans la zone de pliage du siège avant d'utiliser le siège à commande électrique.

La National Highway Traffic Safety Administration n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Hyundai a indiqué que le rappel concernera environ 68 500 véhicules Hyundai Palisade Limited ou Calligraphy 2026, dont environ 60 500 véhicules aux États-Unis et environ 8 000 au Canada.

Pendant que Hyundai travaille à la mise au point d'un correctif pour le rappel, le constructeur automobile développe une mise à jour logicielle provisoire, qui devrait être disponible d'ici la fin du mois de mars, et qui améliorera la réaction du système en cas de contact avec des occupants ou des objets, introduira des garanties de fonctionnement supplémentaires et renforcera la sécurité globale du système.

Valeurs associées

HYUNDAI MOTOR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un bâtiment touché par une frappe israélienne dans le village libanais d'Abbasiyyeh, le 13 mars 2026 ( AFP / KAWNAT HAJU )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 13.03.2026 20:51 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 14e jour vendredi: - Hausse de plus de 42% du prix du Brent depuis le début de la guerre Le prix du baril de Brent, la référence internationale pour le pétrole, a bondi de plus de 42% depuis ... Lire la suite

  • Des feux allumés lors d'une manifestation à l'usine Brandt de Vendôme dans le Loir-et-Cher, le 11 décembre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Brandt: fin des espoirs industriels, les marques et stocks du groupe revendus à Cafom
    information fournie par AFP 13.03.2026 20:36 

    La justice a retenu vendredi l'offre du groupe Cafom, distributeur d'équipement de la maison dans les outre-mer, pour reprendre les marques et stocks de Brandt, fleuron de l'électroménager liquidé en décembre, mettant fin aux espoirs d'une relance industrielle ... Lire la suite

  • Une pompe à carburant dans une station-service à Uiwang, le 13 mars 2026 en Corée du Sud ( AFP / Jung Yeon-je )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 13.03.2026 20:03 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales vendredi vers 19H00 GMT, au 14e jour de la guerre au Moyen-Orient: Le dollar au plus haut depuis août Le dollar poursuit sa progression vendredi, porté comme depuis bientôt deux semaines par la guerre au Moyen-Orient ... Lire la suite

  • Des traders à la bourse de New York (NYSE), le 12 mars 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Moyen-Orient: une fin de semaine dans le rouge et dans le brouillard
    information fournie par AFP 13.03.2026 20:01 

    Des bourses qui reculent sans craquer, le pétrole toujours autour des 100 dollars, des analystes qui refusent encore d'envisager le pire: les marchés terminent dans le rouge la deuxième semaine du conflit au Moyen Orient, avant les réunions des deux principales ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank