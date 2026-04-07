Hyundai reprend les ventes du nouveau SUV Palisade après avoir résolu le problème

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Hyundai Motor 005380.KS a déclaré mardi qu'il levait l'arrêt des ventes des SUV Palisade 2026 rappelés après avoir finalisé un correctif pour un problème de siège électrique qui a entraîné la mort d'une fillette de deux ans dans l'Ohio.

Le constructeur automobile coréen a déclaré avoir finalisé une mise à jour logicielle pour les véhicules Palisade et Palisade Hybrid de l'année modèle 2026 équipés de sièges électriques aux deuxième et troisième rangées dans les versions Limited et Calligraphy. Le constructeur automobile a interrompu les ventes à la mi-mars et a rappelé 68 500 SUV Palisade à la suite de ce tragique incident. Une fois que les concessionnaires auront terminé la mise à jour du logiciel, ils pourront reprendre les ventes.