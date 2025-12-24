Hyundai rappelle plus de 51 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hyundai Motor 005380.KS rappelle 51.587 véhicules aux États-Unis parce qu'un court-circuit dans les feux de remorque non fonctionnels, causé par une mauvaise installation du faisceau de câbles, pourrait augmenter le risque d'incendie, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Pour remédier à ce problème, il est conseillé aux propriétaires de se garer à l'extérieur et à l'écart des structures jusqu'à ce que la réparation du rappel soit terminée. Les concessionnaires remplaceront gratuitement le faisceau de câbles de la remorque, a ajouté la NHTSA.