Hyundai Motor va rappeler 568 500 véhicules américains pour un problème de ceinture de sécurité, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hyundai Motor 005380.KS rappelle plus de 568 500 véhicules Palisade aux États-Unis, car les boucles de ceinture de sécurité qui ne s'enclenchent pas peuvent ne pas retenir correctement les passagers en cas d'accident, a déclaré jeudi l'Administration nationale de la sécurité routière des États-Unis.