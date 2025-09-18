 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hyundai Motor va augmenter sa production aux États-Unis, mais réduit son objectif de marge bénéficiaire en raison des droits de douane
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 17:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Hyundai va augmenter sa production aux États-Unis en réponse aux droits de douane

*

Hyundai revoit à la baisse son objectif de marge bénéficiaire pour 2025 en raison des droits de douane américains

*

Jose Munoz, co-PDG, exhorte les États-Unis et la Corée du Sud à résoudre les problèmes de visas après les détentions en Géorgie

(Ajoute des puces, le commentaire du co-PDG aux paragraphes 4-5, le commentaire de l'analyste aux paragraphes 7-8) par Heekyong Yang et Joyce Lee

Hyundai Motor 005380.KS a déclaré jeudi qu'il visait à produire plus de 80 % des véhicules qu'il vend aux États-Unis en Amérique d'ici 2030 en réponse aux politiques tarifaires américaines, alors que le constructeur automobile sud-coréen augmente la capacité de son usine de Géorgie. Le constructeur automobile a déclaré dans un communiqué qu'il avait réduit son objectif de marge bénéficiaire opérationnelle pour 2025 à 6-7 %, contre 7-8 % annoncé précédemment, en citant l'impact des droits de douane américains. L'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait toujours à ce que les marges bénéficiaires s'améliorent pour atteindre 7 à 8 % d'ici 2027 et 8 à 9 % d'ici 2030.

Hyundai Motor, qui, avec sa filiale Kia Corp 000270.KS , est le troisième constructeur automobile mondial en termes de ventes, a déclaré que son usine de Géorgie atteindrait une capacité de production de 500 000 véhicules par an d'ici 2028, avec un mélange de véhicules hybrides et électriques (EVs). Jose Munoz, co-PDG de Hyundai Motor, s'exprimant jeudi lors d'une journée des investisseurs à New York, a déclaré qu'il espérait que les États-Unis et la Corée du Sud pourraient trouver des solutions pour les voyages d'affaires à court terme des travailleurs spécialisés, après que des travailleurs sud-coréens aient été détenus lors d'un raid dans son usine de batteries en Géorgie.

Jose Munoz a déclaré que bon nombre des travailleurs détenus avaient aidé à calibrer et à tester une technologie avancée de production de batteries dans une usine soutenant les activités de Hyundai aux États-Unis.

Hyundai a déclaré que 40 % de ses véhicules vendus aux États-Unis, son plus grand marché générant environ 40 % de son chiffre d'affaires, ont été produits en Amérique cette année.

"Le plan de Hyundai de construire 80% des véhicules qu'il vend aux États-Unis pourrait aider à amortir l'impact des droits de douane américains sous Trump, mais avec l'incertitude de savoir si ces droits de douane resteront après son administration, une augmentation aussi forte de la production américaine, considérée comme la plus élevée de l'industrie, pourrait plus tard devenir un fardeau de coûts fixes", a déclaré Shin Yoon-chul, analyste chez Kiwoom Securities.

Shin Yoon-chul a déclaré que Hyundai devra justifier pourquoi le maintien de la production américaine à ce niveau serait encore judicieux à long terme, même si les droits de douane sont supprimés, par exemple en montrant qu'une fois que son usine de Géorgie atteindra le seuil de rentabilité, le déploiement de robots humanoïdes dans cette usine pourrait encore améliorer la rentabilité.

Le constructeur automobile prévoit également d'étendre sa gamme hybride mondiale à plus de 18 modèles d'ici la fin de la décennie, contre 14 modèles prévus l'année dernière, et de lancer des véhicules électriques à autonomie étendue (EREV) en 2027 et son premier pick-up de taille moyenne en Amérique du Nord avant 2030.

L'entreprise a déclaré que son usine de Géorgie produirait un mélange de 10 modèles hybrides et électriques.

Le 30 juillet, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis appliqueraient des droits de douane de 15 % sur les importations en provenance de Corée du Sud, alors qu'ils menaçaient d'en appliquer 25 %, et qu'ils réduiraient les droits de douane sur les importations d'automobiles à 15 %, contre 25 % actuellement, en échange d'un investissement de 350 milliards de dollars de Séoul aux États-Unis.

Cette semaine, Washington a mis en place des droits de douane réduits de 15 % sur les importations de voitures et de pièces automobiles en provenance du Japon, alors que la Corée du Sud est toujours confrontée à des droits de douane de 25 % sur les automobiles.

Séoul et Washington se sont efforcés de surmonter les obstacles pour finaliser l'accord commercial conclu en juillet, les détails concernant un fonds d'investissement de 350 milliards de dollars n'ayant pas encore été réglés.

En juillet, Hyundai Motor a déclaré que les droits de douane américains avaient coûté à l'entreprise 828 milliards de wons (606,37 millions de dollars) au cours du deuxième trimestre, et que l'impact serait plus important entre juillet et septembre.

