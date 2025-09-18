 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hyundai Motor va augmenter sa production aux États-Unis et réduit son objectif de marge bénéficiaire en raison des droits de douane
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 10:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hyundai Motor 005380.KS a déclaré jeudi qu'il visait à produire plus de 80% des véhicules qu'il vend aux États-Unis en Amérique d'ici 2030 en réponse aux politiques tarifaires américaines, alors que le constructeur automobile sud-coréen augmente sa capacité dans son usine de Géorgie.

Le constructeur automobile a déclaré dans un communiqué, avant sa journée des investisseurs à New York jeudi, qu'il avait réduit son objectif de marge bénéficiaire opérationnelle pour 2025 à 6-7 %, contre 7-8 % annoncé précédemment, en citant l'impact des droits de douane américains. L'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait toujours à ce que les marges bénéficiaires s'améliorent pour atteindre 7-8 % d'ici 2027 et 8-9 % d'ici 2030.

