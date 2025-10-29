Hyundai Motor Group se félicite de l'accord commercial conclu entre les États-Unis et la Corée du Sud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe Hyundai Motor a déclaré mercredi que le constructeur automobile sud-coréen appréciait les efforts déployés par les États-Unis et la Corée du Sud pour résoudre l'incertitude commerciale par le biais d'un accord commercial conclu par les deux gouvernements.