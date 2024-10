Hygiène: Kimberly-Clark, en demi-teinte au troisième trimestre, revoit à la baisse des prévisions

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark a publié mardi des revenus en demi-teinte au troisième trimestre et a revu à la baisse certaines de ses prévisions pour 2024, lesté notamment par des déstockages et des effets de change défavorables.

Le mastodonte, qui détient notamment les marques Cottonelle (papier toilette), Huggies (couches) ou Kleenex, a publié un chiffre d'affaires de 4,95 milliards de dollars (-4% sur un an) de juillet à fin septembre, légèrement inférieur aux attentes d'analystes de Wall Street.

Toutefois, hors effets de changes défavorables et cessions dans sa division professionnelle, les ventes ont légèrement augmenté (+1%) sur la période, dopées par des hausses des prix. Ces gains reflètent les actions mises en place "pour faire face à la hausse des coûts locaux dans les économies hyper inflationnistes, principalement en Argentine", explique l'entreprise dans son communiqué.

Sur cette période, la société de Dallas a engrangé un bénéfice net de 907 millions de dollars (+55% sur un an), soutenu par des gains de productivité, fait-elle valoir. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels — indicateur qui fait référence pour les marchés —, le bénéfice a atteint à 1,83 dollar (+5% sur un an), supérieur aux attentes du marché.

Au troisième trimestre, la division des produits de soins personnels a enregistré 2,6 milliards de dollars de ventes, en recul de 2%. Hors effets de change, les ventes ont augmenté de 3% grâce à des hausses tarifaires sur fond de volumes stables.

Les ventes de la division mouchoirs ont elles aussi reculé, de 2% à 1,5 milliard de dollars (-1% hors effets de change). En cause, selon le groupe, les réductions de stocks chez les détaillants en Amérique du Nord ainsi que des prix plus bas que prévu en Europe de l'Ouest.

Les ventes de la division professionnelle KCP, d'un montant de 767 millions de dollars, ont elles chuté de 10% en raison notamment de la cession de certaines activités (-1% en organique).

Kimberly-Clark a dans la foulée révisé à la baisse sa prévision de croissance organique des ventes pour 2024, désormais attendue entre 3 et 4%, contre 5% auparavant. La progression de son bénéfice par action est en revanche toujours attendue dans une fourchette de 15% à 20%.

Dans les échanges préliminaires avant l'ouverture de la Bourse de New York, aux alentours de 11H30 GMT, l'action Kimberly-Clark cédait plus de 3%.