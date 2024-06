Hydrogène : Hyvia (Renault) s’allie à la plateforme spécialisée Hype

(AOF) - Hyvia, coentreprise lancée en 2021 par Renault Group et l'Américain Plug Power dans le domaine de la mobilité hydrogène, et annonce une alliance avec Hype, société indépendante spécialiste des mobilités zéro émission et pionnier du taxi hydrogène, pour "développer rapidement les usages pertinents de mobilité hydrogène décarbonée en sécurisant l’augmentation des volumes afin de permettre la baisse des coûts". Le partenariat concernera à la fois "la fourniture d’hydrogène décarboné, des stations de distribution d’H2 et des véhicules hydrogène".

L'électrolyseur de Hyvia basé dans son usine de Flins fournira de l'hydrogène décarboné à Hype pour alimenter son réseau de stations en Ile-de-France. Hyvia permettra à Hype de déployer d'ici fin 2024, grâce à sa solution de financement, deux stations H2, dont une à la concession Renault de Corbeil-Essonnes, et l'autre sur le site Hype de Buc.

Hyvia fournira à Hype un Renault Master Van H2-Tech, véhicule hydrogène de grande capacité pour assurer ses opérations intensives. Un minimum de 9 véhicules supplémentaires seront livrés courant 2024 à des clients de Hyvia, autour des stations de Hype.

En savoir plus sur le secteur "Constructeurs automobiles"

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.