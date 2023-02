HYDROGENE DE FRANCE : Information relative au nombre d'actions et de droits de vote

Bordeaux, le 2 février 2023

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre théorique

de droits de vote Nombre exerçable de droits de vote Actions auto-détenues comprises Actions auto-détenues exclues 31 janvier 2023 14 331 454 14 331 454 14 323 506

Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF ENERGY)

HDF Energy est le pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance. La Société développe, finance, construit et exploite deux modèles de centrales qui produisent une énergie renouvelable non-intermittente, non-polluante, jour et nuit :

• Renewstable ® (POWER TO POWER) : Centrales multi-mégawatts produisant une électricité continue à partir d'énergies renouvelables intermittentes (éolien ou solaire) et d'un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène vert généré sur place ;

• HyPower ® (GAS TO POWER) : Centrales multi-mégawatts produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène décarboné provenant des réseaux de transport de gaz ou d'industries émettrices d'hydrogène non valorisé.

HDF Energy est également un industriel qui fabriquera en série, dès 2023, dans son usine proche de Bordeaux, la brique la plus stratégique de ses centrales électriques : les piles à combustible de forte puissance. Grâce à cette activité industrielle, HDF Energy, acteur majeur de l'énergie, devient aussi acteur de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. La société développe, avec des partenaires stratégiques, des projets de locomotives de fret hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

Présent sur les cinq continents, HDF Energy développe un portefeuille d'affaires de plus de 5 milliards d'euros à ce jour.

HDF Energy est cotée sur le compartiment B d'Euronext, membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

