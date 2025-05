HYDROGENE DE FRANCE : HDF Energy renforce sa structuration et son développement international avec la nomination d'Olivier Machet au poste de Directeur Stratégie et Partenariats

Bordeaux, le 22 mai 2025 – HDF Energy (Hydrogène de France), acteur mondial de référence dans le développement de grandes infrastructures hydrogène et de piles à combustible de forte puissance, annonce la nomination d'Olivier Machet en tant que Directeur Stratégie et Partenariats. Cette prise de fonction marque une étape clé dans la structuration de son développement industriel et international.

Basé au siège de l'entreprise à Bordeaux, Olivier Machet aura pour principales missions :

Piloter la mise en œuvre du projet industriel de piles à combustible hydrogène de forte puissance , soutenu par l'État français dans le cadre du programme européen PIIEC, afin de répondre à la demande croissante de solutions de décarbonation à l'échelle mondiale ;

, soutenu par l'État français dans le cadre du programme européen PIIEC, afin de répondre à la demande croissante de solutions de décarbonation à l'échelle mondiale ; Accélérer la commercialisation des solutions de décarbonation proposées par HDF , notamment sur les marchés de la mobilité lourde ferroviaire et maritime, ainsi que des carburants de synthèse, en s'appuyant sur les équipes locales de HDF et des partenariats financiers, technologiques et industriels;

notamment sur les marchés de la mobilité lourde ferroviaire et maritime, ainsi que des carburants de synthèse, en s'appuyant sur les équipes locales de HDF et des partenariats financiers, technologiques et industriels; Renforcer les relations institutionnelles de l'entreprise , en France comme à l'international, pour soutenir la stratégie de croissance de HDF.

Âgé de 50 ans, Olivier Machet est ingénieur diplômé de l'INSA Lyon et de l'IFP School, et titulaire d'un MBA de HEC. Il possède plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie de l'énergie. Après un début de carrière chez GRDF, il rejoint Storengy (groupe GDF Suez) où il dirige successivement plusieurs sites industriels classés SEVESO, puis accède à la Direction Technique. Depuis huit ans, au sein du groupe Engie, il consacre son expertise au développement de projets hydrogène, de power-to-x et de carburants alternatifs durables, en particulier pour l'aviation.

« J'ai souhaité rejoindre HDF Energy car l'entreprise s'impose aujourd'hui comme un acteur incontournable des projets ‘power-to-power' à base d'hydrogène. C'est également une opportunité unique d'intégrer une équipe d'experts engagés, au service d'un projet industriel ambitieux à portée mondiale », a commenté Olivier Machet.

« L'arrivée d'Olivier s'inscrit dans la dynamique de structuration de notre activité industrielle et de croissance internationale. Son expertise à la fois technique et managériale, sa connaissance approfondie des enjeux de la transition énergétique et sa capacité à fédérer des partenaires stratégiques représentent un atout majeur pour HDF » a déclaré Damien Havard, PDG de HDF Energy.

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. À partir de 2025, elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

Avec plus de 150 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets avancés de plus de 3 milliards d'euros.

HDF Energy compte +35 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes en Afrique et en Asie-Pacific. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

Plus d'informations : www.hdf-energy.com

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse Hélène de Watteville

+ 33 (0)1 53 67 36 33

hdf-energy@actus.fr Serena BONI

+33 (0)4 72 18 04 92

sboni@actus.fr