HYDROGENE DE FRANCE : HDF Energy met en service sa zone de test, véritable centre d'excellence industrielle

Le premier centre d'essais techniques sur site pour tester les piles à combustible de forte puissance ;

Un outil compétitif central dans le projet industriel de HDF Energy ;

Une vitrine technologique soutenue par l'État français dans le cadre des PIIEC (Projets Importants d'Intérêt Européen Commun).

Bordeaux, le 10 avril 2025

Le centre d'excellence industrielle de HDF Energy, dont les travaux de construction se sont achevés en janvier 2025, entre en service à Blanquefort (près de Bordeaux). Il s'agit d'un des maillons clés du programme industriel de HDF Energy dédié à la conception et à l'industrialisation de piles à combustible de forte puissance pour la mobilité lourde maritime et ferroviaire, et la production d'électricité pour les réseaux électriques.

Fonctionnant de manière autonome grâce à un système de pilotage à distance, ce centre est conçu pour reproduire les conditions réelles d'utilisation des piles à combustible. Il permet de tester leur fonctionnement afin de garantir leur robustesse, qualité, sécurité et performance avant livraison aux clients. Ce centre de formation international accueille déjà ses premiers clients potentiels.

Entièrement conçue et réalisée par les équipes de HDF Energy, cette véritable vitrine technologique s'appuie sur une expertise multidisciplinaire et sur des collaborations avec des partenaires français. HDF Energy poursuit ses engagements en stimulant le tissu industriel régional et français, et en participant à la réindustrialisation du territoire.

Ce centre de test intègre des équipements et fonctionnalités innovants :

L'électricité renouvelable produite par les panneaux solaires installés sur le toit de l'usine alimente un électrolyseur, pour la production d'hydrogène à partir de l'eau ;

Jusqu'à 500 kg d'hydrogène pur peuvent être stockés sur site dans des réservoirs et alimenter des piles à combustible de plus d'un mégawatt ;

L'électricité renouvelable ainsi produite par les piles pourra être injectée dans le réseau ;

Un banc d'essais R&D modulaire conçu pour simuler les profils d'usages des applications de mobilité permet de développer et mettre au point les chaînes de traction maritimes et ferroviaire.

« Avec cette infrastructure innovante, HDF Energy franchit une étape clé dans son développement industriel, illustrant notre ambition de positionner HDF Energy comme un leader mondial des piles à combustible de forte puissance. Grâce à ce centre d'excellence, nous apportons à nos clients des équipements de haute qualité, conformes aux normes les plus exigeantes en matière de performance et de durabilité. » commente Damien Havard, Président-Directeur Général de HDF Energy.

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. À partir de 2025, elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

Avec plus de 150 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets avancés de plus de 3 milliards d'euros.

HDF Energy compte +35 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes en Afrique et en Asie-Pacific. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

Plus d'informations : www.hdf-energy.com

