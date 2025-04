HYDROGENE DE FRANCE : HDF Energy, le ministère des Transports indonésien, PLN et ASDP s'allient pour décarboner le transport maritime grâce à l'hydrogène

Jakarta (Indonésie), le 16 avril 2025 – Dans le cadre des objectifs de transition énergétique de l'Indonésie, PT HDF Energy Indonesia – filiale locale de HDF Energy – a signé un protocole d'accord avec le ministère des Transports indonésien, l'entreprise publique d'électricité PT PLN (Persero) et l'opérateur de ferries PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Cet accord prévoit une étude conjointe visant à décarboner le transport maritime dans l'archipel grâce à l'hydrogène vert produit localement. L'étude sera menée en collaboration avec l'Organisation Maritime Internationale (OMI), qui en assurera également le cofinancement.

Le protocole d'accord a été signé à l'occasion du Global Hydrogen Ecosystem Summit , le 15 avril 2025 en Indonésie, en présence de S.E. Fabien Penone, ambassadeur de France en Indonésie, au Timor oriental et auprès de l'ANASE (Association des Nations de l'Asie du Sud-Est).

L'étude sera centrée sur l'Indonésie orientale, une région dotée d'un fort ensoleillement et de nombreux itinéraires stratégiques des ferries d'ASDP. HDF Energy y développe actuellement 23 centrales électriques à hydrogène Renewstable ® . Ces infrastructures associent un parc photovoltaïque à un système de stockage d'énergie à base d'hydrogène vert pour fournir au réseau une électricité propre, stable et non-intermittente. En générant de l'hydrogène vert en surplus à un coût marginal compétitif, les centrales Renewstable ® ouvrent également la voie à la fourniture d'hydrogène vert pour décarboner le transport maritime. L'hydrogène ainsi produit permettra d'alimenter les piles à combustible de forte puissance développées et fabriquées par HDF Energy en France, une solution modulaire, fiable et adaptée à la conversion des flottes maritimes. Grâce à ce projet, HDF Energy déploie une approche intégrée unique : produire localement un hydrogène vert compétitif, et fournir une solution complète de propulsion maritime zéro émission basée sur ses piles.

ASDP, l'un des plus grands opérateurs de ferries au monde, joue un rôle central dans la connectivité de l'archipel indonésien. Acteur clé de la transition énergétique du secteur maritime, l'entreprise contribuera à l'étude pour identifier les opportunités de conversion de sa flotte et de ses infrastructures portuaires. L'objectif recherché est de substituer les moteurs diesel traditionnels par des solutions reposant sur l'hydrogène vert et l'électricité renouvelable, afin de réduire significativement les émissions.

De son côté, PLN joue déjà un rôle proactif dans le lancement de projets sur l'hydrogène à travers le pays. L'entreprise publique a précédemment conclu un protocole d'accord avec HDF Energy pour accélérer le déploiement des centrales Renewstable ® , une alternative verte aux centrales thermiques conventionnelles. Cette collaboration représente un potentiel d'investissement de 2 milliards d'euros, soutenu par des institutions internationales de développement, dont la Société financière de développement international (DFC) des États-Unis.

À l'occasion de cet événement, HDF Energy a également signé un protocole d'accord avec PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (PT BAg), compagnie maritime nationale spécialisée dans les services de transport maritime pour la distribution d'énergie primaire à travers l'Indonésie. Ce partenariat explorera le potentiel de l'hydrogène comme solution énergétique propre pour alimenter les systèmes auxiliaires à bord des grands navires.

Mathieu Geze, Directeur Asie-Pacifique de HDF Energy et Président-Directeur de PT HDF Energy Indonesia, a déclaré : « Nous sommes fiers de renforcer notre engagement pour un avenir sans émissions à travers cette collaboration stratégique. En unissant nos forces avec PLN, ASDP, le ministère des Transports et PT Bag, nous souhaitons positionner l'Indonésie comme un leader régional de l'innovation en matière d'hydrogène vert. Nos piles à combustible représentent une avancée déterminante pour la décarbonation du transport maritime dans l'archipel indonésien, mais aussi une formidable vitrine pour l'innovation française à l'international. »

S.E. Fabien Penone, ambassadeur de France en Indonésie, au Timor oriental et auprès de l'ANASE, a commenté : « Cet accord illustre parfaitement le partenariat mutuellement bénéfique que la France et l'Indonésie développent dans le domaine de l'énergie. Le renforcement de nos relations économiques constitue une priorité partagée par les Présidents de nos deux pays. Ce sujet figurera d'ailleurs en bonne place à l'agenda de la visite d'État du Président Emmanuel Macron en Indonésie à la fin du mois de mai, comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales, M. Bahlil Lahadalia. »

« Cette initiative montre comment le leadership national, allié à une collaboration entre de multiples acteurs, peut poser les bases d'un véritable progrès vers un avenir maritime zéro émission, » a rajouté Jose Matheickal, Directeur de la Division de la coopération technique et de la mise en œuvre à OMI. « À travers notre programme OMI-GreenVoyage2050, nous sommes heureux d'accompagner le gouvernement indonésien dans l'exploration de solutions énergétiques propres pour le transport maritime. »

À l'échelle régionale, ce partenariat en Indonésie s'inscrit dans la dynamique de développement de HDF Energy en Asie du Sud-Est. Le 11 avril aux Philippines, l'entreprise a signé un protocole d'accord avec le ministère des Transports pour promouvoir l'utilisation d'hydrogène vert — produit par ses futures centrales Renewstable ® — dans l'alimentation de la prochaine génération de navires à hydrogène. Le lendemain, au Vietnam, HDF a conclu un partenariat stratégique avec l'ACST, une entité affiliée au ministère de la Construction, en vue de déployer des solutions d'hydrogène vert, et de permettre, notamment, la conversion de ferries diesel en navires équipés de piles à combustible hydrogène développées par HDF Energy.

